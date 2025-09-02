Hallaron un celular dentro de un tupper con fideos en una cárcel de Córdoba

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó sobre un curioso hallazgo durante un control de rutina en el establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco. Personal del penal detectó un teléfono celular oculto dentro de un tupper que contenía fideos. Según se pudo observar en las imágenes difundidas por la institución, el aparato estaba envuelto en cinta aisladora negra y atado a un cartón.

“Controlamos todo minuciosamente ya que pueden haber sorpresas. Registrando un paquete, personal penitenciario detectó un aparato de telefonía celular, una plaqueta cargador y un cable USB ocultos en recipiente de plástico que contenía fideos”, comunicaron desde el Servicio. Los dispositivos fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía de turno.

Este tipo de maniobras no son inéditas. Recientemente, en la cárcel de Río Cuarto, dos personas a bordo de una moto lanzaron un paquete con celulares, intentando introducirlos en el penal.