Héroes anónimos: con una piedra y coraje, salvaron un auto de las llamas

Héroes anónimos: con una piedra y coraje, salvaron un auto de las llamasVecinos y policías del escuadrón motorizado rescataron un vehículo atrapado en el incendio de Pellegrini y Uruguay, cuando el fuego amenazaba con devorarlo.
El voraz incendio que arrasó esta mañana con un local gastronómico en pleno centro de Villa Carlos Paz dejó una escena inesperada: vecinos y efectivos de la Policía se jugaron todo para salvar un auto que había quedado a metros del fuego.
Mientras las llamas consumían la pollería, el vehículo permanecía trabado y rodeado por el humo. En medio de la desesperación, un vecino tomó una piedra, rompió el vidrio del lado del conductor y, junto con agentes del escuadrón motorizado, logró destrabar el rodado. Entre todos lo empujaron hasta ponerlo fuera de peligro, segundos antes de que el calor alcanzara la carrocería.
El operativo improvisado se dio en paralelo al despliegue de bomberos, DUAR y personal de Seguridad Urbana que trabajaban para sofocar el incendio y evacuar a los vecinos de las viviendas cercanas. La rápida reacción evitó que el fuego devorara también al vehículo y se convirtiera en otra pérdida material en medio de la emergencia.