Héroes anónimos: con una piedra y coraje, salvaron un auto de las llamas

El voraz incendio que arrasó esta mañana con un local gastronómico en pleno centro de Villa Carlos Paz dejó una escena inesperada: vecinos y efectivos de la Policía se jugaron todo para salvar un auto que había quedado a metros del fuego.

uD83DuDD25 En medio del incendio en Pellegrini y Uruguay, vecinos y policías rompieron un vidrio con una piedra y lograron sacar un auto de las llamas. Coraje y rapidez evitaron una tragedia mayor en Carlos Paz. #VillaCarlosPaz pic.twitter.com/hP4PWgbXsX — EL DIARIO (@diariocarlospaz) September 2, 2025

Mientras las llamas consumían la pollería, el vehículo permanecía trabado y rodeado por el humo. En medio de la desesperación, un vecino tomó una piedra, rompió el vidrio del lado del conductor y, junto con agentes del escuadrón motorizado, logró destrabar el rodado. Entre todos lo empujaron hasta ponerlo fuera de peligro, segundos antes de que el calor alcanzara la carrocería.

El operativo improvisado se dio en paralelo al despliegue de bomberos, DUAR y personal de Seguridad Urbana que trabajaban para sofocar el incendio y evacuar a los vecinos de las viviendas cercanas. La rápida reacción evitó que el fuego devorara también al vehículo y se convirtiera en otra pérdida material en medio de la emergencia.