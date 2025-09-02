Voraz incendio

Impactante: Fuego, evacuados y tensión en el centro de Villa Carlos Paz

Las llamas devoraron una pollería ubicada en la esquina de Avenida Uruguay y Pellegrini.
martes, 2 de septiembre de 2025 · 11:33

Un voraz incendio se desató esta mañana en un establecimiento gastronómico en el Centro Viejo de Villa Carlos Paz y se vivieron momentos de extrema tensión. Las llamas devoraron en minutos el local de la firma «Míster Pollo», ubicado en la esquina de Pellegrini y Avenida Uruguay, donde se desplegó un operativo de emergencia con la participación de bomberos, efectivos policiales y personal de Seguridad Urbana.

Escenas dramáticas se registraron en el sector, fueron evacuados los vecinos que habitan en las viviendas colindantes y también fue desalojado un centro médico ubicado en las inmediaciones.

El fuego arrasó la estructura rápidamente y se trabajó intensamente para controlar el incendio.

Si bien las causas no han sido determinadas con exactitud, versiones indican que dos trabajadores se encontraban haciendo la limpieza de una chimenea y habrían utilizado un soplete para despegar la grasa acumulada. En segundos, se inició el fuego y terminó por ocasionar pérdidas totales dentro de la pollería.

Tras haberse logrado extinguir el incendio, se dará inicio a una investigación para determinar si el lugar cumplía con las condiciones de higiene y seguridad y si se hallaba habilitado para funcionar. Años atrás, vecinos de la zona habían realizado múltiples denuncias ante la Municipalidad para advertir sobre ciertas irregularidades que se habrían detectado en el local.

