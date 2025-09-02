Investigan cómo se originó el incendio que conmocionó a Carlos Paz

Tras el incendio que se desató en el local gastronómico «Míster Pollo», se inició una investigación para determinar cómo se produjo el fuego y si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad e higiene exigidas por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vecinos recordaron que años atrás, se hicieron numerosas presentaciones por el estado de las chimeneas y el humo que afectaba la vida normal de todo el barrio.

Las primeras versiones indican que las llamas (que consumieron completamente el lugar) se habrían originado cuando dos trabajadores hicieron uso de un soplete para despegar la grasa acumulada en las chimeneas.

En cuestión de segundos, el inmueble ubicado en Avenida Uruguay y Pellegrini se incendió y las pérdidas fueron totales.

El mayor riesgo estuvo vinculado a las redes de gas natural y el peligro que implicaba una posible explosión, teniendo en cuenta que se desconoce el estado de las conexiones y que el área comprende un establecimiento médico, diversos locales y hoteles.