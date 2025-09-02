Las imágenes del infierno desatado en el Centro Viejo

En cuestión de minutos, las llamas devoraron un local gastronómico ubicado en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz.

El fuego comenzó minutos después de las 11 horas en el establecimiento «Míster Pollo», que se encuentra ubicado en Avenida Uruguay y calle Pellegrini, a escasos metros del Reloj Cu Cú.

Hubo evacuados y se vivieron momentos de extrema tensión por el avance del incendio, que puso en riesgo a viviendas aledañas.

El rápido trabajo de los bomberos voluntarios evitó que la situación pasara a mayores y se investiga cómo comenzó el fuego.

(MIRÁ LA GALERÍA DE IMÁGENES)