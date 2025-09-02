Les robaron la moto cerca de un colegio y piden ayuda para encontrarla

Vecinos de Villa Carlos Paz denunciaron que sufrieron el robo de su moto en inmediaciones de un colegio y piden ayuda para recuperarla. El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la madrugada y recién trascendió este martes, cuando se conoció que el rodado fue sacado del garaje de un domicilio.

Todo ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en la calle El Redentor (en inmediaciones del Instituto Remedios de Escalada de San Martín) y trascendió que se trata de una Honda Tornado (patente AO15PPZ), color roja con blanco.

Se inició una investigación para tratar de dar con la moto y para aportar cualquier información, comunicarse al: (3541)-227445.