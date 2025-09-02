Murió la niña que fue atropellada por un camión en Córdoba

Una niña de 12 años falleció este lunes en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, luego de permanecer casi una semana en terapia intensiva como consecuencia de las graves heridas sufridas al ser atropellada por un camión.

El hecho ocurrió el martes 26 de agosto en avenida Las Malvinas, a la altura del barrio Primero de Julio, en el camino viejo a Monte Cristo. La menor descendía de un colectivo de la empresa Coniferal cuando fue embestida por un rodado de gran porte que intentaba sobrepasar al interno.

Producto del impacto, la víctima sufrió severos traumatismos de cráneo y fue trasladada de urgencia al centro de salud pediátrico, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos.

Tras conocerse la noticia, vecinos de la zona expresaron su dolor y reclamaron obras viales que permitan mejorar la seguridad en ese corredor, así como mayores medidas de prevención para evitar nuevos siniestros.