Villa Carlos Paz

No se salvó nada: así quedó la pollería arrasada por el fuego

El local gastronómico sufrió pérdidas totales y se investiga cómo se desató el voraz incendio.
martes, 2 de septiembre de 2025 · 15:05

Un voraz incendio se desató esta mañana y destruyó completamente una pollería ubicada en la Avenida Uruguay de Villa Carlos Paz. Cuando se desataron las llamas, el local se encontraba cerrado y dos empleados se encontraban en el interior realizando la limpieza en una chimenea.

Aparentemente, cayó un poco grasa sobre las brasas de la parrilla y eso provocó el fuego.

El establecimiento «Míster Pollo» fue consumido completamente por las llamas y en el lugar, trabajó personal de los bomberos voluntarios, del área de Seguridad Urbana y efectivos policiales.

Una ambulancia del servicio de emergencias de Vittal brindó asistencia a los trabajadores y una cuadrilla de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) busca reparar las conexiones aéreas que se vieron afectadas por el incendio.

