Rescataron a un niño encerrado en un auto estacionado en un shopping de Rosario

Un niño de 3 años quedó encerrado este lunes por la noche dentro de un auto en el estacionamiento del Portal Rosario, en la intersección de Nansen y Víctor Mercante.

La Fiscalía Regional de Rosario recibió una denuncia sobre un niño encerrado en un auto. Ante esta situación, los efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el menor estaba solo y sin posibilidad de abrir el vehículo, por lo que rompieron la ventanilla del lado del acompañante para rescatarlo.

El pequeño fue asistido por profesionales de la salud, quienes confirmaron que se encontraba en perfecto estado de salud.

La madre, identificada como María Sofía P.P., empleada de la Policía Federal Argentina (PFA), llegó minutos después y fue demorada por orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), siendo trasladada a la Comisaría 10ª.