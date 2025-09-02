Reunión en Capilla del Monte: buscan coordinar acciones contra incendios forestales

En la localidad de Capilla del Monte se desarrolló una reunión sobre gestión de riesgos de incendios forestales que reunió a funcionarios del Gobierno de Córdoba, autoridades locales y referentes institucionales. El encuentro fue presidido por el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, y tuvo como objetivo coordinar estrategias para reducir el impacto de los siniestros en la región serrana.

Durante la jornada se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre organismos, municipios y comunas, sumando recursos y capacitaciones. También se remarcó la importancia de la concientización social como parte esencial para evitar focos ígneos en temporada alta.

Participaron el director general de Departamentales Norte, Ariel Vargas, intendentes, jefes comunales del valle de Punilla y representantes de diversas instituciones vinculadas a la prevención y el combate del fuego.