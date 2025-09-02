Rotura de caño generó alarma en Malagueño, pero no hubo heridos

Cerca de las 9.20 de la mañana, Bomberos de Malagueño acudieron a un llamado por un escape de gas natural en calle Los Tilos, barrio Sierras de Oro. El incidente se originó por la rotura de un caño de la red de distribución.

El personal procedió a aislar el lugar y desplegó líneas de mangueras como medida preventiva, hasta que arribó Eco Gas para realizar las tareas técnicas de control. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

En el operativo colaboraron la Policía de Malagueño, la Guardia Local y personal de Eco Gas.