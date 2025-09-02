Santiago del Estero: un bebé murió en estado de abandono y su madre quedó detenida

Un dramático caso sacude a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero: un bebé de dos meses falleció este lunes en el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” (CePSI), luego de haber ingresado en estado crítico y con signos de abandono. Su madre, una joven de 20 años identificada con el apellido Cáceres, quedó detenida e investigada por la Justicia.

El pequeño había sido trasladado de urgencia desde el barrio El Tuscal. Según relataron testigos, la madre pidió ayuda en plena avenida Belgrano porque su hijo expulsaba espuma por la boca. Vecinos intervinieron de inmediato y lograron que fuera asistido en el Centro Integral de Salud Banda, donde lo estabilizaron en primera instancia antes de derivarlo al CePSI en un operativo sanitario especial.

Allí, los médicos confirmaron que había ingresado en paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación, intubación y administración de adrenalina, su cuadro fue irreversible y finalmente se produjo el deceso.

Una situación alarmante

Los profesionales de la salud informaron que el bebé presentaba condiciones de higiene deplorables, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo. La funcionaria dispuso la aprehensión inmediata de la madre con custodia policial, mientras avanza la investigación judicial.

La fiscal ordenó un examen médico de Sanidad y un relevamiento vecinal. De esos testimonios surgieron denuncias previas contra la joven madre: el abuelo paterno del bebé declaró que ya había advertido sobre las malas condiciones en las que ella mantenía a este niño y también a sus otros hijos.

Cómo sigue la causa

Con el fallecimiento del bebé, la situación legal de la madre se agrava. La Justicia deberá definir en los próximos días las nuevas medidas en su contra, a partir de las pruebas médicas, los testimonios recogidos y las denuncias familiares que dan cuenta de un contexto de abandono previo.