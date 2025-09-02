Se prendió fuego una casa y sufrió una destrucción del 50%

Los bomberos voluntarios combatieron el voraz incendio desatado en la pollería «Míster Pollo» cuando se produjo otro siniestro en la zona oeste de Villa Carlos Paz.

El fuego se desató en una vivienda prefabricada ubicada en Roma y Aristóteles, la cual sufrió una destrucción del 50%.

La casa pertenece a un vecino de la ciudad de Tanti que la había comprado hace una semana y no había mobiliario en el interior.

El rápido accionar del personal del cuartel local posibilitó que la situación fuese controlada sin mayores inconvenientes y trascendió que la propiedad no habría sufrido daños estructurales.