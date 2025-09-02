Un chofer de DiDi se fugó con el equipaje de dos turistas y terminó detenido

o que debía ser un simple viaje contratado a través de la aplicación DiDi terminó en un hecho de inseguridad que afectó a dos turistas extranjeros en el partido bonaerense de Berazategui. Un chofer intentó escapar con sus pertenencias cuando descendían en la entrada del barrio cerrado Greenville y, en la maniobra, lesionó a uno de ellos. El acusado, de 29 años, fue localizado horas más tarde en Lanús tras un operativo policial que permitió recuperar todos los objetos robados.

El episodio ocurrió cuando A.S., ciudadano ruso de 29 años, y L.P., bielorrusa de 38 años, abordaron un Toyota Etios blanco que habían reservado mediante la aplicación DiDi, con destino al Hotel Sheraton. Al llegar al ingreso del country Greenville, el conductor explicó que no contaba con la documentación exigida para acceder al predio. Por ese motivo, los turistas descendieron en la dársena de acceso y comenzaron a retirar el equipaje.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del ingreso del barrio privado se observa cómo, mientras las víctimas bajaban las valijas, el conductor aceleró de golpe para escapar. Pero dentro del rodado permanecían las valijas. El turistas, en un intento desesperado por frenar la fuga y recuperar sus pertenencias, se colgó de la parte trasera del auto en movimiento, pero la brusca aceleración lo hizo perder el equilibrio. Terminó impactando sobre el asfalto y sufrió lesiones leves que obligaron a su traslado al hospital.

A partir de la geolocalización de los dispositivos electrónicos denunciados como robados, efectivos de GTO logró ubicar el vehículo sospechoso en una vivienda de la calle Magdalena, entre Eva Duarte Perón y Tucumán, en el partido de Lanús. Con la orden judicial en mano, irrumpieron en el lugar y lograron la aprehensión de E.I.F., de 29 años, identificado como el conductor de la aplicación.

En el procedimiento se incautó: el automóvil Toyota Etios, una laptop, un iPad con auriculares, los pasaportes de las víctimas, lentes, prendas de vestir y un bolso.