Un joven fue detenido tras romper la puerta de un boliche en Las Varillas

El 31 de agosto en la localidad de Las Varillas, un joven de 20 años fue detenido tras provocar daños en un boliche ubicado en calle Avellaneda al 241.

Personal policial acudió al lugar luego de que el personal de seguridad del establecimiento advirtiera que el joven había roto el vidrio de la puerta principal. Los empleados lo retuvieron hasta la llegada de los efectivos.

Finalmente, el joven fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.