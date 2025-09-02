Usaban perros para cazar y fueron sorprendidos en un establecimiento rural

Este lunes al mediodía, tres hombres fueron aprehendidos en la zona rural de Colonia Prosperidad por practicar caza ilegal. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento Las Varillas de la Patrulla Rural Norte, que intervino tras llamados de vecinos alertando sobre cazadores en el sector.

Los efectivos controlaron dos motocicletas y constataron que los hombres, uno de 24 años domiciliado en San Francisco y dos de 27 años oriundos de Frontera (Santa Fe), habían ingresado sin autorización a un establecimiento rural. El perímetro eléctrico del campo había sido violentado, lo que generó daños y provocó que el ganado se dispersara.

Los tres realizaban caza con perros galgos, práctica prohibida por el Código de Convivencia Ciudadana. En el operativo se secuestraron dos motocicletas de 110cc y cuatro perros, quedando todo lo actuado a disposición de la Unidad Judicial de San Francisco.