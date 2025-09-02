Vendían drogas a metros de una escuela y un club, hay cinco detenidos

Durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad de Córdoba, se logró desarticular una banda que se dedicaba a la venta de drogas en siete búnkeres ubicados en la misma cuadra. Se detuvo a tres mujeres y dos hombres que tenían antecedentes por robo y hurto y operaban una red de estupefacientes a metros de una escuela y un club.

Se llevaron adelante allanamientos en el barrio Villa Siburu con la participación de perros entrenados y brigadas especializadas.

Los procedimientos se concretaron en las calles Igualdad S/N, Nuestra Señora de Los Ángeles al 700 (dos domicilios) y Pasaje Ceferino Namuncurá al 4000. En las viviendas, se secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, dinero en pesos y dólares, plantas y semillas de cannabis, un arma de fuego con 13 cartuchos calibre 22, un posnet, una cámara de vigilancia y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Cabe mencionar, que la investigación había comenzado hace seis meses y tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.