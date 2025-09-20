Altas Cumbres: impactaron dos motos y un hombre está hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la tarde en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 96, en la zona de Las Jarillas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando una motocicleta Kawasaki Ninja, conducida por un hombre de 38 años, impactó por causas que se investigan con una motocicleta Yamaha guiada por un hombre de 60.

Al lugar acudió una ambulancia, cuyos profesionales diagnosticaron al conductor de la Kawasaki con politraumatismos varios, por lo que fue trasladado al Hospital Sayago.

Ambos rodados quedaron secuestrados y a disposición del magistrado interviniente.