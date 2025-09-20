Cuatro víctimas fatales en accidentes en las rutas de Córdoba

Cuatro muertos fue el trágico saldo que dejaron los accidentes ocurridos durante el fin de semana en el interior de Córdoba.

El primero de los hechos se registró en la esquina de las calles Caseros y Paraguay de la ciudad de San Francisco, donde perdió la vida un hombre de 58 años que iba a bordo de una camioneta y se estrelló contra un árbol.

En el lugar, se hizo presente un equipo de emergencias que constató el deceso del conductor.

En tanto, este sábado en horas de la mañana, dos hombres de 52 y 72 años fallecieron tras un choque frontal en Tío Pujio. El siniestro se produjo en el kilómetro 580 de la Ruta Nacional 9 y las víctimas iban a bordo de un Renault Clío y un Renault 12.

Finalmente, poco después del mediodía, se confirmó la muerte de una mujer de 80 años que iba en uno de los rodados.