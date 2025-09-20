Detuvieron a un acusado de abuso sexual, cuando quiso esquivar un control

Cosquín. La Policía detuvo en Cosquín a un hombre que había sido denunciado en Villa María por abuso sexual. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde.

Según informaron fuentes policiales a ElDoce.tv, personal de la Departamental Punilla Norte realizaba un operativo de control cuando uniformados advirtieron que el sospechoso intentaba reingresar a un comercio al notar su presencia. Al ser identificado, se constató que se trataba del hombre de 55 años que era buscado, sobre quien pesaba una orden de detención por abuso sexual reiterado.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal de Instrucción de Competencia Múltiple de 3° Turno, René Bosio, con secretaría del doctor Pedro Diana. La acusación está vinculada a hechos de violencia sexual denunciados por dos mujeres pertenecientes al entorno cercano del detenido.

La búsqueda se había iniciado en Villa María, donde el acusado tenía domicilio registrado. Durante varios días la Policía desplegó operativos sin resultados positivos, ya que el hombre logró evadir los controles y trasladarse hacia el Valle de Punilla.

Finalmente, la coordinación entre la Departamental San Martín y la Departamental Punilla Norte permitió ubicarlo en Cosquín. Allí fue arrestado y trasladado a la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia.

