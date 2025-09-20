Horror en Bialet Massé: su esposa lo encontró flotando en la pileta

Punilla
Horror en Bialet Massé: su esposa lo encontró flotando en la piletaUn hombre de 69 años fue hallado sin vida en la piscina de su casa en barrio Balcón del Lago II. Su esposa, de 66 años, dio aviso a la Policía y los médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.
En horas de la noche de este sábado, la tranquilidad de barrio Balcón del Lago II de Bialet Massé se vio alterada por un hallazgo estremecedor. Una mujer de 66 años encontró a su esposo, de 69, flotando en la pileta de la vivienda ubicada en calle Los Álamos al 500.
Al advertir la situación, la mujer dio aviso a las autoridades. Personal policial llegó rápidamente y solicitó la intervención de un servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales constataron el deceso del hombre en el lugar.
La escena quedó bajo resguardo y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. La justicia busca establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, mientras la comunidad permanece conmocionada por lo ocurrido.