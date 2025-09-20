Jesús María: allanan una propiedad y rescatan 17 aves silvestres

Un procedimiento conjunto de la Policía Ambiental —dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular— y la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba terminó con el rescate de 17 aves silvestres en la ciudad de Jesús María.

El operativo se produjo luego de una investigación originada por una denuncia que alertaba sobre la tenencia ilegal de fauna. Con la orden judicial correspondiente, los agentes allanaron dos domicilios particulares: uno de ellos no arrojó resultados, pero en la otra vivienda hallaron las especies cautivas.

“En una de las viviendas nuestros inspectores encontraron tres reinamoras, tres cardenales comunes, tres jilgueros, tres corbatitas, una cabecita negra y un piquito de oro, o sea recuperamos un total de 17 aves silvestres. También detectaron 15 tramperos utilizados para cazar las aves y 19 jaulas”, detalló Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Las aves fueron secuestradas y trasladadas para su recuperación. Además, se labró el acta correspondiente por infringir la normativa ambiental vigente, que prohíbe de manera expresa la tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre.