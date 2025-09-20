La Calera: murió un jugador tras descompensarse en un partido de fútbol

Un hombre de 52 años perdió la vida este sábado tras sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera.

El episodio ocurrió en un predio deportivo ubicado en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, en barrio Centro, cuando la víctima se desplomó en plena actividad.

En el lugar se encontraba una paramédica que comenzó con maniobras de reanimación hasta la llegada del servicio de emergencias médicas. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo y su traslado al Hospital Arturo Illia, los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El hecho generó conmoción entre jugadores, familiares y vecinos presentes en la cancha, que fueron testigos de la dramática situación.