Murió una mujer tras un choque frontal en la Ruta 9, en Tío Pujio

Un trágico accidente se registró este sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 580, en jurisdicción de Tío Pujio, departamento General San Martín.

El hecho ocurrió cuando un Renault Clío, conducido por un hombre de 52 años, impactó de frente contra un Renault 12 en el que viajaba un hombre de 72 años junto a una mujer de 80.

Tras el siniestro, la acompañante fue trasladada con heridas de consideración al Hospital Pasteur de Villa María. Horas más tarde, los facultativos médicos confirmaron su fallecimiento en el nosocomio.

La ruta permaneció con demoras mientras trabajaban efectivos policiales y equipos de emergencia en el lugar.