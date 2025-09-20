Punilla: La hipótesis sobre la muerte del hombre hallado en una pileta

El cuerpo sin vida de un hombre de 69 años fue encontrado flotando en una pileta en la localidad de Bialet Massé y se investiga cómo se produjo su muerte. En las últimas horas, se conoció la principal hipótesis que analiza la Fiscalía de Cosquín y trascendió que se aguardan los resultados de las pericias forenses.

La esposa de la víctima descubrió el cadáver el viernes pasado en horas de la noche y alertó a la Departamental Punilla.

El trágico suceso se produjo en un domicilio de la calle Los Álamos al 500, en el barrio Balcón del Lago II, y se mantiene en reserva la identidad del fallecido. La presunción es que el hombre habría sufrido un accidente o se habría descompensado mientras se hallaba podando el jardín, lo que habría provocado que cayera por una pendiente inclinada hasta terminar dentro de la pileta.

La causa ha sido caratulada como muerte de etiología dudosa.