Río Cuarto: cayó un hombre que intentó escapar en un operativo de la FPA

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se desarrolló en las últimas horas en un domicilio ubicado sobre calle Aníbal Ponce al 1000, en barrio Alberdi de Río Cuarto.

La acción se llevó adelante tras llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080). En el lugar, los investigadores clausuraron un punto de venta de drogas y secuestraron 202 dosis de marihuana, 15 de cocaína, 11 plantas de cannabis sativa, dinero y distintos elementos vinculados a la investigación.

Durante la irrupción, el investigado, un hombre de 50 años, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado de inmediato por el Equipo de Acciones Tácticas de la FPA y quedó detenido.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispusieron el traslado del detenido y la remisión de lo secuestrado a sede judicial.