San Francisco: un hombre murió al chocar su camioneta contra un árbol

En la noche del viernes, un hombre de 58 años murió en San Francisco luego de que su camioneta impactara contra un árbol. El siniestro vial ocurrió en calle Caseros esq. Paraguay, en barrio Roque Saenz Peña, y generó la intervención policial y de un servicio de emergencias.

Según las primeras informaciones, la víctima se trasladaba en una Pick up Ford Ranger cuando, por motivos que aún no fueron determinados, perdió el control del vehículo. El rodado terminó colisionando violentamente contra un árbol en la vía pública. Personal de emergencias constató el deceso en el lugar.

Noticias Relacionadas Horror en Bialet Massé: su esposa lo encontró flotando en la pileta

El hecho ocurrió en una zona urbana de San Francisco, lo que provocó conmoción entre los vecinos. Varios testigos dieron aviso inmediato a la Policía y al servicio de emergencias. Sin embargo, los profesionales no pudieron hacer nada para salvarle la vida al conductor.

Hasta el momento no se informó si hubo otros vehículos involucrados en el accidente. La Policía trabaja en establecer cómo se produjo la pérdida de control de la camioneta. Las pericias mecánicas y testimoniales serán claves para esclarecer el hecho.