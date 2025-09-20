Tensión: Un hombre que dormía en un contenedor fue salvado por el DUAR

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en pleno centro de Córdoba, cuando un hombre en situación de calle quedó atrapado dentro de un contenedor de basura que fue levantado por un camión recolector.

El hecho ocurrió sobre avenida Vélez Sarsfield al 1200 y motivó la rápida intervención del personal del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo), que logró rescatar al hombre a tiempo y ponerlo a salvo.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre se encontraba durmiendo dentro del contenedor al momento en que fue levantado por el sistema hidráulico del camión. Los agentes lograron liberarlo y evitaron una tragedia mayor.

El rescatado recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro.