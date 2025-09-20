Tragedia en Calamuchita: no pudieron salvar a un pequeño de 5 años

Tragedia en Calamuchita: no pudieron salvar a un pequeño de 5 añosEl pequeño, identificado como Máximo, ingresó en estado crítico al Hospital Eva Perón. Pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarlo.
Villa del Dique vivió una tarde marcada por la tragedia. Un niño de 5 años falleció en el Hospital Regional Eva Perón luego de ser trasladado de urgencia en estado de paro cardiorrespiratorio.
Todo comenzó cuando un automóvil se acercó a un control policial solicitando ayuda desesperada para el menor, que presentaba un cuadro compatible con ahogamiento. Inmediatamente, se dispuso su traslado al Hospital Municipal de la localidad, donde se le practicaron maniobras de reanimación y primeros auxilios.
Posteriormente, el pequeño fue derivado al Hospital Eva Perón, donde se llevaron adelante maniobras avanzadas de RCP. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible revertir la situación y se constató su deceso.
La víctima fue identificada como Máximo, hijo de un joven matrimonio oriundo de La Pampa que recientemente se había radicado en el departamento Calamuchita. La Policía Judicial intervino para establecer las circunstancias del fallecimiento.