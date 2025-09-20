Último momento: accidente en el Camino de las Altas Cumbres

Un siniestro vial tuvo lugar este sábado en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 96, en la zona del Parador Cura Brochero.

La Policía de Córdoba informó que el lugar fue señalizado y que se montó un operativo para asistir a los vehículos que circulaban por la zona. Los equipos de emergencias trabajan en el sitio, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre las personas involucradas.

Noticia en desarrollo