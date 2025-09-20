Un nene de 10 años murió tras caer de su bicicleta en Córdoba

Un niño de 10 años perdió la vida en barrio Los Boulevares tras sufrir un accidente con su bicicleta. El hecho ocurrió durante la noche, cuando el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, donde el personal médico confirmó su fallecimiento a su llegada. Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la caída.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el niño habría sufrido la caída mientras circulaba en bicicleta por el barrio. La lesión principal afectó la zona del tórax, lo que provocó la inmediata intervención de su padre y del personal médico. A pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

Policías y médicos iniciaron un protocolo de investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente. Testigos del hecho serán entrevistados para reconstruir los momentos previos a la caída y determinar si existieron factores externos que hayan contribuido al accidente.