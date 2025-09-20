Un obrero fue aplastado por una máquina en una fábrica y está grave

Un trabajador de 41 años de edad fue aplastado por una máquina en una fábrica de la ciudad de San Francisco y se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió el jueves pasado alrededor de las 14 horas en la empresa Extrusystem que se encuentra ubicada en el Parque Industrial y el herido fue internado en terapia intensiva.

Según pudo conocerse, sufrió una grave lesión en el pecho al ser aplastado por una máquina.

El operario fue diagnosticado con hemotórax en el lado derecho, lo que requirió respiración asistida e ingreso inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital J. B. Iturraspe.