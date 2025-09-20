Un vehículo volcó tras impactar contra un auto estacionado en Córdoba

Choque y vuelco en la madrugada
Un vehículo volcó tras impactar contra un auto estacionado en CórdobaEl accidente ocurrió en barrio de la capital provincial. La conductora perdió el control de su Nissan y terminó con el rodado dado vuelta.
Durante la madrugada de este sábado, un fuerte siniestro vial alteró la calma en la intersección de avenida Emilio Caraffa y Gato y Mancha, en la ciudad de Córdoba.
Por causas que aún se investigan, una mujer que circulaba en un Nissan Kicks embistió a un Fiat Palio que estaba estacionado sin ocupantes sobre la vía pública.
El impacto provocó que el vehículo de la conductora volcara y quedara con las cuatro ruedas hacia arriba en medio de la calzada. Personal del servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y asistió a la mujer, quien, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.
La Policía trabaja en establecer las circunstancias que desencadenaron el siniestro.