Un vehículo volcó tras impactar contra un auto estacionado en Córdoba

Durante la madrugada de este sábado, un fuerte siniestro vial alteró la calma en la intersección de avenida Emilio Caraffa y Gato y Mancha, en la ciudad de Córdoba.

Por causas que aún se investigan, una mujer que circulaba en un Nissan Kicks embistió a un Fiat Palio que estaba estacionado sin ocupantes sobre la vía pública.

El impacto provocó que el vehículo de la conductora volcara y quedara con las cuatro ruedas hacia arriba en medio de la calzada. Personal del servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y asistió a la mujer, quien, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.

La Policía trabaja en establecer las circunstancias que desencadenaron el siniestro.