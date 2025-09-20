Una denuncia por vandalismo en San Juan terminó en un hallazgo inesperado

Lo que comenzó como una denuncia por vandalismo en un sector de los cerros sanjuaninos derivó en una intervención de Gendarmería Nacional que abrió paso a un hallazgo inesperado.

Integrantes del Escuadrón 26 “Barreal” se trasladaron hasta la Ruta Provincial 406, luego de que en redes sociales circularan advertencias sobre posibles destrozos en una zona con valor cultural. Al llegar, constataron daños en el sitio y dieron aviso al Fiscal Federal de San Juan, quien ordenó la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Profesionales del organismo realizaron un relevamiento en el lugar, tomaron muestras y fotografías, y comenzaron un proceso de resguardo de lo que se halló en la zona. Todo quedó bajo custodia del Museo de Patrimonios Culturales y Arqueológicos de San Juan, en el marco de la Ley 25.743.

La investigación continúa y todavía no se difundieron precisiones oficiales sobre la magnitud del hallazgo.