Valle Hermoso: farmacia vendía psicofármacos sin receta y a menores

Un allanamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Valle Hermoso terminó con el secuestro de más de 1000 psicotrópicos, algunos de ellos vencidos, que eran comercializados sin receta médica.

La investigación, que se extendió por menos de un mes, derivó en el operativo efectuado en una farmacia de la avenida General Paz de la localidad. Allí, con la colaboración de veedores de la Escuela de Farmacéuticos de Córdoba, los agentes incautaron 947 unidades de distintos psicotrópicos y otros elementos vinculados a la causa.

Según detallaron fuentes oficiales, en el local se comprobó la venta de medicamentos controlados sin prescripción médica, con registros de clientes menores de edad y con un importante stock vencido, lo que agrava la situación.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Cosquín dispuso el secuestro de las pruebas y la remisión de las actuaciones a sede judicial.