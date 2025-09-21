Contuvieron el incendio en la Variante Costa Azul tras intenso trabajo de bomberos

Incendio en las sierras
Contuvieron el incendio en la Variante Costa Azul tras intenso trabajo de bomberosTras varias horas de trabajo, dotaciones de Bialet Massé, Villa Carlos Paz y el ETAC lograron controlar el foco ígneo iniciado esta tarde en la zona serrana.
El incendio que se había iniciado este domingo en cercanías de la Variante Costa Azul fue contenido luego de un intenso trabajo de bomberos voluntarios de Bialet Massé, Villa Carlos Paz y efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
El fuego, que había sido advertido por un puesto de observación, se expandió en un sector de monte bajo y pastizales, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la ruta.
Las condiciones del viento complicaron el inicio del operativo, pero finalmente el perímetro fue asegurado y el foco quedó bajo control, evitando su avance hacia zonas habitadas.
Los equipos continuarán en guardia de cenizas durante las próximas horas para evitar reinicios.