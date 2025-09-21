Desarticulan banda familiar que robaba y vendía ganado en el norte cordobés
Ocho personas fueron detenidas en el Departamento Ischilín, Córdoba, acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno en zonas rurales de la región.
Los operativos fueron realizados por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), la Patrulla Rural y el grupo táctico ETER, en localidades como Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana. Entre los detenidos hay cuatro hombres y dos mujeres, todos integrantes de un mismo grupo familiar —padre, hijas, yernos y vecinos— quienes, según la investigación, participaban en todas las etapas del delito, desde el robo de ganado hasta la venta de carne faenada de manera ilegal.
Un noveno sospechoso ya fue identificado y es intensamente buscado por las autoridades. Durante los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación, que quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, bajo la dirección de la Dra. Analía Cepede.