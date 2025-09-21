Detuvieron a una pareja por venta de drogas en Oncativo

Un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Oncativo terminó con la detención de una pareja acusada de dedicarse a la comercialización de drogas ilícitas.

El operativo, desarrollado bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 225, a escasos metros del Hospital San Isidro. Allí fueron aprehendidos un hombre de 37 años y su pareja de 31, quienes realizaban ventas desde el domicilio y a través de la modalidad delivery.

Durante el allanamiento se secuestraron una camioneta Ford Ranger, una suma de $4.739.500 en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, el hombre fue trasladado a sede judicial, mientras que la mujer quedó con prisión domiciliaria debido a su estado de gestación. Ambos quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes.