“Esta no jode más”: empleados de Shell simularon encerrar a una mujer en una bolsa

Un video publicado desde las redes de la estación de servicio Shell de Crespo, en Entre Ríos, generó un fuerte repudio en las últimas horas. En la filmación se ve a dos empleados que, en tono de burla, simulan meter a una compañera de marketing dentro de una bolsa para luego “enviarla a Formosa”, celebrando después con mates la tranquilidad recuperada al no tener que soportar su presencia.

En una Shell de Entre Rios realizaron una “publicidad” de secuestro de una mujer con una bolsa de consorcio: “Esta piba no va a joder más” uD83DuDC40 pic.twitter.com/z66a3coKBf — Real Time (@RealTimeRating) September 20, 2025

El reel, grabado con cortes de cámara rudimentarios y pensado como un chiste interno sobre las visitas de la responsable de marketing, fue difundido en las redes oficiales de la empresa local. Sin embargo, el tono elegido —que muestra una situación ficticia de encierro y traslado forzado— fue interpretado como una clara alusión a la violencia contra las mujeres, lo que desató un inmediato rechazo en redes sociales.

Frente a la ola de críticas, la estación de servicio Shell Crespo —administrada por la firma Erich Wagner y Cía. SRL— emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas públicas. “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención”, expresaron.

En paralelo, Shell Argentina también repudió el episodio a través de un comunicado nacional, en el que subrayó que “la compañía condena toda forma de violencia y discriminación” y que se tomarán las medidas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

El caso volvió a encender el debate sobre la responsabilidad de las empresas en sus contenidos digitales, los límites del humor en campañas publicitarias y la necesidad de revisar con mayor seriedad los procesos de comunicación corporativa.