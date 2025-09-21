Impacto entre dos vehículos en un cruce de Carlos Paz

Un choque por alcance se registró esta tarde en la intersección de calle San Martín y Gobernador Roca, en Carlos Paz.

Según testigos, uno de los autos aguardaba detenido en el semáforo cuando fue impactado desde atrás por otro vehículo. El siniestro involucró a un Ford EcoSport oscuro y a un Volkswagen blanco, que terminó con severos daños en su parte frontal.

Los ocupantes descendieron de inmediato para constatar el estado de los rodados, sin que se registraran heridos de gravedad. El tránsito estuvo parcialmente afectado hasta que ambos vehículos fueron retirados del cruce.