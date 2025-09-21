Incendio en la Variante Costa Azul moviliza a bomberos y al ETAC

Un foco de incendio se desató esta tarde en las inmediaciones de la Variante Costa Azul y obligó a la intervención de bomberos de Bialet Massé, Villa Carlos Paz y efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

El siniestro fue advertido desde un puesto de observación y rápidamente se desplegaron brigadas para contener las llamas que se expanden en medio de la vegetación serrana.

uD83DuDEA8 #Ahora | Incendio en la zona de la Variante Costa Azul.

Bomberos de Bialet Massé, Carlos Paz y el ETAC trabajan para contener el fuego detectado por un puesto de observación. pic.twitter.com/PozlsE4z63 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) September 21, 2025

Las columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos del valle, lo que generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la ruta.

Los equipos continúan trabajando en el perímetro afectado para evitar que el fuego avance hacia sectores habitados.