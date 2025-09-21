Incendio en la Variante Costa Azul moviliza a bomberos y al ETAC

Alerta en las sierras
Incendio en la Variante Costa Azul moviliza a bomberos y al ETACDotaciones de Bialet Massé, Villa Carlos Paz y el ETAC trabajan en un foco ígneo detectado este domingo por un puesto de observación en la zona serrana.
Un foco de incendio se desató esta tarde en las inmediaciones de la Variante Costa Azul y obligó a la intervención de bomberos de Bialet Massé, Villa Carlos Paz y efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
El siniestro fue advertido desde un puesto de observación y rápidamente se desplegaron brigadas para contener las llamas que se expanden en medio de la vegetación serrana.
Las columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos del valle, lo que generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la ruta.
Los equipos continúan trabajando en el perímetro afectado para evitar que el fuego avance hacia sectores habitados.