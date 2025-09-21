Operativo antinarcóticos en Río Cuarto: detuvieron a dos hombres con cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) incautó varias dosis de cocaína en la ciudad de Río Cuarto, en el marco de controles preventivos realizados por la Compañía de Intervenciones Especiales.

El procedimiento tuvo lugar en barrio San Martín, donde los efectivos detuvieron a dos hombres mayores de edad que se desplazaban por calle Ranqueles y les secuestraron envoltorios de la sustancia mencionada.

Además, los patrullajes se extendieron por diferentes sectores de la ciudad, como los barrios Las Quintas, Hipódromo y las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N°6, con el objetivo de prevenir maniobras relacionadas al narcomenudeo.

Por disposición de las Fiscalías intervinientes, se labraron las actas correspondientes, se identificó a las personas controladas y se remitieron las sustancias incautadas a sede judicial.