Operativo récord en Carlos Paz: 780 policías en la Fiesta de la Primavera

Villa Carlos Paz desplegó este fin de semana un operativo sin precedentes para asegurar el normal desarrollo de la Fiesta de la Primavera 2025. Más de 780 efectivos de distintas áreas policiales, junto a inspectores municipales y equipos especiales, trabajaron en los accesos, la costanera, el centro y los balnearios para acompañar a las más de 110 mil personas que colmaron el Parque de Asistencia del Rally Mundial.

El dispositivo comenzó el viernes por la tarde y se extendió hasta el domingo, con personal de Infantería, Policía Barrial, Explosivos, DUAR, Guardia de Infantería, SEOM, Rural, motoristas, Policía Caminera y la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Además, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) estuvo presente para reforzar la prevención en un evento que volvió a desarrollarse bajo la consigna “Primavera Sin Alcohol”.

Durante los controles se secuestraron 4 botellas y 32 latas de bebidas alcohólicas, además de pequeñas cantidades de estupefacientes. La FPA realizó 22 controles positivos que derivaron en dos detenciones. También se registró la aprehensión de tres hombres por distintos delitos, y la Caminera labró 148 actas por infracciones viales, con secuestro de vehículos y motocicletas.

En total, se controlaron 456 personas, 201 autos y 180 motos. El despliegue incluyó además la inspección de una embarcación en el lago San Roque por infracciones a la Ley Náutica.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto a las máximas autoridades policiales provinciales, y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad de Carlos Paz. El resultado fue una fiesta masiva, gratuita y segura, que pudo disfrutarse sin incidentes de gravedad, consolidando a la ciudad como epicentro de la juventud y del turismo en la provincia.