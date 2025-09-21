Robo insólito: se llevaron un móvil de la Guardia Local en La Dormida

Un hecho insólito y alarmante se registró este domingo alrededor de las 6.30 frente a un local bailable ubicado en la Ruta Nacional 9, en la localidad de La Dormida. Un hombre aprovechó que una camioneta de la Guardia Local estaba en marcha y sin supervisión, y se dio a la fuga con el vehículo oficial.

Los agentes de la Guardia se encontraban realizando un control en el interior del establecimiento cuando ocurrió la sustracción.

De inmediato, la Departamental Tulumba montó un operativo cerrojo con la colaboración de las departamentales vecinas y la Patrulla Rural. En paralelo, personal de la Patrulla Preventiva llevó adelante un seguimiento controlado de la Pick Up Nissan, que fue finalmente ubicada en un camino rural próximo a la Ruta Provincial 21, en cercanías de Sebastián Elcano. El rodado había colisionado contra un alambrado antes de ser abandonado.

El autor escapó corriendo por el campo y es intensamente buscado por personal de Investigaciones de la Departamental Tulumba, que continúa con las diligencias para identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.