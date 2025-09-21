Tres jóvenes en una sola moto sufrieron un despiste en Villas Ciudad de América

Un accidente vial se registró este domingo a la altura del kilómetro 45 de la Ruta Provincial 5, en cercanías de Villas Ciudad de América. Tres jóvenes que viajaban en una misma motocicleta Honda Titan perdieron el control del rodado y despistaron, terminando sobre la carpeta asfáltica.

El conductor, de 27 años y oriundo de Villa del Prado, sufrió un traumatismo de cráneo, mientras que sus acompañantes, de 24 y 19 años, con domicilio en Alta Gracia y Villa Río, presentaron múltiples traumatismos.

En el lugar trabajaron Bomberos de Villas Ciudad de América y personal del servicio de emergencias Virtual, que trasladaron a los tres heridos al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia para una mejor atención.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.