Un hombre chocó contra una vivienda mientras huía con cocaína

Un operativo policial en barrio Yofre I terminó con la detención de un hombre que intentó escapar a bordo de un vehículo y terminó impactando contra una vivienda.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía de Córdoba incautaron 120 envoltorios de cocaína que eran transportados por el detenido. En el operativo también colaboró la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El conductor fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga secuestrada.