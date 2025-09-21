Un hombre se descompensó mientras jugaba al fútbol y perdió la vida

Un hombre de 52 años perdió la vida tras haberse descompensado mientras jugaba al fútbol en un club de La Calera. El trágico hecho se produjo el último sábado en un predio ubicado en la esquina de Avenida General Paz y 9 de Julio.

Según pudo conocerse, la víctima (cuya identidad se mantiene en reserva) sufrió un paro cardiorrespiratorio y cayó al suelo.

En el lugar, se encontraba una trabajadora de la salud que intentó reanimarlo con primeros auxilios y posteriormente se dispuso su inmediato traslado hacia el Hospital Arturo Illia.

Al cabo de algunos minutos y pese al esfuerzo de los facultativos, se confirmó su deceso.