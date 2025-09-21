Un joven murió al volcar con su auto en Charras

Un accidente fatal se registró este domingo alrededor de las 12 en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 85, en jurisdicción de Charras, departamento Juárez Celman.

Un Renault Clio que circulaba en solitario perdió el control y terminó volcado sobre su techo, con su único ocupante atrapado en el interior.

Al arribar al lugar, personal de un servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor, un joven de 18 años.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro vial.