Un motociclista murió tras chocar contra un señalizador de obra en Córdoba

Un motociclista de 28 años falleció este domingo en Córdoba Capital tras impactar contra un señalizador de obra vial en barrio Hipólito Irigoyen.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre calle Mariano Fragueiro al 3400, donde por causas que se investigan una Honda Titan colisionó contra un tacho plástico de 200 litros que señalizaba trabajos en la carpeta asfáltica.

El conductor, que circulaba acompañado por un joven de 29 años, fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde finalmente se constató su fallecimiento.

El acompañante sufrió escoriaciones y fue asistido por personal del servicio de emergencias, sin revestir gravedad.