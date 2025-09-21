Violencia en Embalse: un joven herido y dos hermanos detenidos

El Operativo Primavera que se despliega en distintas localidades cordobesas dejó un saldo preocupante en Embalse. Personal policial de la Departamental Calamuchita intervino en un hecho ocurrido en la vía pública, donde un joven de 26 años resultó herido y debió ser trasladado para recibir atención médica.

Durante el procedimiento, fueron detenidos dos hermanos, uno de ellos menor de edad, a quienes se les secuestró un arma de fuego, un arma blanca y estupefacientes.

En el mismo operativo se produjo además la aprehensión de un hombre oriundo de Buenos Aires, acusado de incitación a la riña. Según informaron las autoridades, el individuo también insultó y agredió verbalmente al personal policial que actuó en el lugar.

Las causas quedaron a disposición del magistrado interviniente.